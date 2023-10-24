Данілов розповів, як удари Atacms вплинули на застосування авіації Росії на фронті

Росіяни перекинули у «безпечне місце» більшу частину гелікоптерів, які раніше знаходилися на території тимчасово окупованого Криму

Російські сили вирішили зменшити використання гелікоптерів для атаки після ударів ракетами Atacms по аеродромам у Луганську та Бердянську. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Коли ми почали отримувати Atacms, застосування першої партії перевищило всі очікування. Майте на увазі, що після цього зменшилися атаки, що стосується гелікоптерів, на наші війська», – зазначив Данілов.

Він уточнив, що росіяни також перекинули у «безпечне місце» більшу частину гелікоптерів, які раніше знаходилися на території тимчасово окупованого Криму.

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Раніше повідомлялося, що постачання США Україні ракет Atacms триватимуть, доки наша держава не звільнить всі свої території.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

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До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.