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День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
Бійці ССО нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання
фото з відкритих джерел

Сили спеціальних операцій вважаються однією з найсучасніших складових ЗСУ та військовою елітою держави

Сьогодні, 29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання.

Ще у 2007 році Управління Сил спеціальних операцій було створено як структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України. У такому форматі управління існувало до 2012 року.

Указ про відзначення 29 липня як Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ в липні 2016 року підписав тодішній президент України Петро Порошенко. У ньому зазначено, що це свято встановлено «з метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави».

Сьогодні Сили спеціальних операцій вважаються однією з найсучасніших складових ЗСУ та військовою елітою держави. Специфіка діяльності Сил спеціальних операцій робить їхні місії одними з найбільш утаємничених: часто про них стає відомо або лише в загальних рисах, або опісля значного проміжку часу.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій у прозі

Бажаю козацької мужності, могутньої сили волі та віри у власні сили. Ви найкращі. Дякую вам за захист України!

***

У День ССО ЗСУ від щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій!

***

З Днем ССО вітаю тебе! Кар’єрного зростання, чудової форми, сил, терпіння і незламної віри! Нехай все буде ідеально, нехай вдома завжди чекають особливі люди!

***

Прийми мої вітання і побажання успіхів у твоїй непростій і небезпечній роботі. Нехай береже тебе ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі відмінного здоров’я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

***

Я щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ, і бажаю тобі всіляких успіхів, багатства і великого везіння: на роботі, на службі і життя в цілому!

***

Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Ваша робота – це справжній подвиг, це величезна відповідальність і безмежна любов до рідної землі. Дякуємо вам за ваші зусилля, за вашу відвагу і самопожертву. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і добробуту!

***

Шановні воїни ССО! В цей святковий день ми хочемо подякувати вам за вашу службу, за ваші зусилля і героїзм. Ви – справжні герої нашого часу, ви – приклад для всіх нас. Бажаємо вам здоров'я, міцного духу і нових перемог! Хай ваше життя буде сповнене радості, а служба – успішною.

***

Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Сьогодні ми відзначаємо ваше професійне свято з особливою повагою і вдячністю. Ваша відданість службі, мужність і професіоналізм роблять нас гордими за вас. Ви не просто солдати, ви – захисники нашої свободи і миру. Бажаю вам здоров'я, міцного духу і нових перемог на благо України!

***

Дорогі наші захисники! Вітаємо вас зі святом – Днем Сил спеціальних операцій! Ваша робота вимагає не лише фізичної підготовки, але й великого внутрішнього духу. Ви – приклад відваги і самопожертви. Бажаємо вам безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому до рідних і близьких.

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій у віршах

Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,
Ви надійні і вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

***

Сили спеціальної операції захищають нас від зла,
У свято побажати хочемо вам радості, добра,
Щастя вам бажаємо, радості, удачі,
І всього відмінного на додачу.
Нехай ваше життя тече, як повна річка,
Щоб життя завжди відмінним було,
Здоров’я міцного бажаємо від душі,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.

***

Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,
На вас обрушуються нелюдські випробування,
Але з труднощами ви справляєтеся завжди,
Такими героями пишаємося ми.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Витримки, удачі вам, терпіння,
І завжди відмінного настрою.

***

Відважних, доблесних захисників країни,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого і удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар’єрного росту вам щире бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
Щоб в родині завжди все було в нормі.

***

Ви мужність, честь, відвага України,
Звання справжніх чоловіків гідні ви,
У вогонь і в воду підете ви завжди,
Аби мирно було в країні.
З днем ССО вітаємо від душі,
Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,
Життя довгого вам, радості, тепла,
Щоб мирною служба завжди була.

День Сил спеціальних операцій – привітання у листівках

День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 1
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 2
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 3
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 4
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 5
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 6
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 7
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 8
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Теги: ЗСУ свята військові

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