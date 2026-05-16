Із вересня студенти-медики стануть офіцерами запасу

Всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів і здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними

Ляшко: закон зобов'язав МОЗ відкрити військові кафедри

З 2026–2027 навчального року в усіх медичних вишах України запрацюють військові кафедри. Студенти-медики проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл і після отримання диплома здобуватимуть офіцерське звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Освіта.ua.

Що зміниться для студентів-медиків

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, МОЗ виконує вимоги законодавства, яке зобов'язує відкрити військові кафедри у медичних вишах вже з наступного навчального року.

«Міністерство охорони здоров'я чітко працює, виконуючи ухвалені зміни до законів України. Саме проголосовані в цій Верховній Раді зміни зобов'язують нас відкрити на наступний навчальний період військові кафедри. Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними і здобудуть після завершення освіти звання офіцера», – пояснив Ляшко.

Таким чином, усі, хто вступатиме до медичних університетів починаючи з нового навчального року, у рамках освітнього процесу:

проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл;

набуватимуть статусу військовозобов'язаних;

після отримання диплома здобуватимуть офіцерське звання медичної служби.

Контекст: медики та армія

Нові правила – частина реформи підготовки медичного персоналу для потреб Збройних Сил. Раніше Міноборони запровадило гнучку процедуру отримання офіцерського звання для цивільних медиків, які не закінчували військових кафедр. Нові норми для студентів роблять підготовку офіцерів медслужби запасу частиною навчального процесу в медичних вишах.

Паралельно МОЗ веде роботу з комплектування армії медичними кадрами вже зараз: відомство розброньовує частину лікарів і направляє їх до лав ЗСУ за запитами Міністерства оборони.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні стартувала базова загальновійськова підготовка (БЗВП) — обов'язкова для студентів-чоловіків усіх вишів. Для студентів-медиків відтепер передбачено окремий, поглиблений формат через військові кафедри з присвоєнням офіцерського звання.

До слова, Зеленський раніше підписав указ, який забороняє призначати медиків-військовослужбовців на посади, не пов'язані з наданням медичної допомоги, – так держава гарантує, що підготовлені лікарі-офіцери використовуватимуться за фахом.