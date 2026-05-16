Із вересня студенти-медики стануть офіцерами запасу

Всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів і здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними
Фото ілюстративне
Ляшко: закон зобов'язав МОЗ відкрити військові кафедри

З 2026–2027 навчального року в усіх медичних вишах України запрацюють військові кафедри. Студенти-медики проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл і після отримання диплома здобуватимуть офіцерське звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Освіта.ua

Що зміниться для студентів-медиків

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, МОЗ виконує вимоги законодавства, яке зобов'язує відкрити військові кафедри у медичних вишах вже з наступного навчального року.

«Міністерство охорони здоров'я чітко працює, виконуючи ухвалені зміни до законів України. Саме проголосовані в цій Верховній Раді зміни зобов'язують нас відкрити на наступний навчальний період військові кафедри. Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними і здобудуть після завершення освіти звання офіцера», – пояснив Ляшко.

Таким чином, усі, хто вступатиме до медичних університетів починаючи з нового навчального року, у рамках освітнього процесу:

  • проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл;
  • набуватимуть статусу військовозобов'язаних;
  • після отримання диплома здобуватимуть офіцерське звання медичної служби.

Контекст: медики та армія

Нові правила – частина реформи підготовки медичного персоналу для потреб Збройних Сил. Раніше Міноборони запровадило гнучку процедуру отримання офіцерського звання для цивільних медиків, які не закінчували військових кафедр. Нові норми для студентів роблять підготовку офіцерів медслужби запасу частиною навчального процесу в медичних вишах.

Паралельно МОЗ веде роботу з комплектування армії медичними кадрами вже зараз: відомство розброньовує частину лікарів і направляє їх до лав ЗСУ за запитами Міністерства оборони.  

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні стартувала базова загальновійськова підготовка (БЗВП) — обов'язкова для студентів-чоловіків усіх вишів. Для студентів-медиків відтепер передбачено окремий, поглиблений формат через військові кафедри з присвоєнням офіцерського звання.

До слова, Зеленський раніше підписав указ, який забороняє призначати медиків-військовослужбовців на посади, не пов'язані з наданням медичної допомоги, – так держава гарантує, що підготовлені лікарі-офіцери використовуватимуться за фахом. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

