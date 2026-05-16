Українці за кілька годин «знищили» елітні сили НАТО на навчаннях у Швеції

Масштабні військові навчання «Аврора-26», що відбулися на стратегічному шведському острові Готланд, завершилися сенсаційними висновками. Підрозділи НАТО були змушені тричі зупиняти сценарій через повну втрату боєздатності внаслідок атак українських операторів БпЛА. Досвід українців, здобутий у реальних боях, виявився на роки попереду теоретичних доктрин Альянсу. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Острів Готланд у Балтійському морі є ключем до оборони всієї Балтики. Розташований між російським Калінінградом та країнами Балтії, він має стратегічне значення, адже хто контролює Готланд, той має доступ до моря. Саме тут союзники відпрацьовували захист від імовірної агресії РФ, а українські бійці, зокрема, оператори підрозділу «Азов», виступили у ролі умовного противника.

Для елітних натівських підрозділів зустріч з українськими фахівцями стала моментом істини. Замість звичних навчальних протоколів українці застосували тактику, яка щодня використовується на фронті проти російської армії.

«Шведська сторона тричі зупиняла навчання, щоб переглянути свою тактику, тому що в реальних умовах вони вже були б знищені. Мовляв, стоп, що тут відбувається? Як це можливо? НАТО без реального бойового досвіду просто не розуміє сучасної війни дронів», – розповів оператор БпЛА з позивним Тарік.

За словами українських бійців, рівень підготовки західних колег у сфері безпілотних технологій поки що залишається початковим.

«Виходячи з того, які засоби має Швеція, то можна сказати так, що рівень недостатній... Ми уже прийшли до рівня того, щоб забезпечувать кров’ю позицію. Вони ще тільки вчаться кидати яблучка і пляшки», – констатують українські військові.

Американські морські піхотинці та шведські офіцери не приховували свого захоплення професіоналізмом українців. Готланд став лабораторією, де концепція сучасної війни переписувалася прямо на полігоні.

«Вони набагато миль попереду нас, коли йдеться про війну дронів. Тому ми дуже вдячні їм за те, що вони приїхали сюди поділитися своїм досвідом з нами. Нам є чому у них повчитися», – зазначив один із представників шведського командування.

Навчання «Аврора-26» показали, що традиційний підхід НАТО до тренувань часто є занадто формальним. Шведські військові наголошують на необхідності переходу до «сміливих тренувань», де невдача на полігоні є кращою за поразку в реальному бою.

«Ми повинні тренуватися доти, поки не зазнаємо невдачі. Не робити так, як це інколи бувало в історії, коли проводилися надто формальні навчання, після яких просто оголошували перемогу», – зазначають організатори маневрів.

Україна, щомісяця виробляючи понад мільйон дронів, стала світовим лідером у цій галузі. Поки Європа та США стикаються з внутрішніми кризами та дефіцитом озброєнь, український досвід стає єдиним реальним запобіжником, здатним підготувати Альянс до викликів майбутнього. Готланд довів, Україна вже є невід’ємною частиною європейської архітектури безпеки, навчаючи тих, хто раніше вважався вчителем.

