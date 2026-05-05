На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми

Ворог активізувався на Костянтинівському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог застосовує піхотні атаки, а подекуди використовує мотоцикли та квадроцикли 

На Костянтинівському напрямку російські окупаційні війська значно збільшили кількість штурмових дій. Для просування противник використовує малі мобільні групи та спеціальне екіпірування, щоб сховатися від українських тепловізорів. Про це в ефірі «Армія TV» повідомив командир 3-го механізованого батальйону 44-ї окремої механізованої бригади В’ячеслав Гудзь, інформує «Главком».

За словами комбата, активізація пов’язана із поповненням живої сили противника на цій ділянці фронту. Окупанти намагаються атакувати цілодобово:

  • Вдень: Просуваються двійками або трійками, якщо погода дозволяє працювати нашим дронам.
  • Вночі: Використовують спеціальні пончо (плащі), які мають приховувати тепловий підпис солдата від тепловізійних систем та дронів.

Ворог дедалі частіше відмовляється від важкої бронетехніки на користь мобільності:

  • Штурми здійснюються на мотоциклах та квадроциклах.
  • Атаки відбуваються одночасно з кількох напрямків групами по 4–7 осіб.

«В цілому тактика не змінилася. Тільки стало їх більше, і більше вмирають кожен день. Якщо погода сприяє польотам дронам різних типів, то вони просуваються по одному, по два. Коли погода менше сприяє, вони просуваються двійками, трійками, четвірками. На мотоциклах, на квадроциклах з усіх напрямків. Тобто не по одному, а три чотири, п’ять, а то і шість, сім», – розповів командир 3-го механізованого батальйону.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський днями повідомив, що у квітні активність російських окупаційних військ на Костянтинівському напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. 

«Главком» писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до районів ведення бойових дій на Донеччині. Основна увага була зосереджена на обороні Слов’янсько-Краматорської та Костянтинівсько-Дружківської агломерацій, де ворог значно активізувався протягом останнього місяця. 

Нагадаємо, ворог поступово накопичує сили, що створює ризик просування вглиб міста. Окремі спроби вже відбуваються, хоча поки залишаються безуспішними.

