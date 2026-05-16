Мама двох дітей з інвалідністю оголосила голодування, щоб її чоловіка звільнили з війська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Киянка Юлія Пилипенко, мати двох дітей з аутизмом, оголосила голодування, намагаючись привернути увагу до законодавчої колізії. Її чоловік Василь – військовослужбовець, який через поранення є обмежено придатним, проте не може звільнитися зі служби, щоб допомагати дружині у догляді за дітьми з важкою інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.ua.

Головна проблема полягає у 26 статті Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Згідно з оновленими нормами, військовослужбовець може звільнитися для виховання дитини з інвалідністю лише у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати.

Оскільки Юлія є офіційним опікуном і матір'ю, держава вважає, що вона має справлятися самотужки. Проте в родині виховується двоє дітей зі складними розладами: 7-річна Василина та 5-річний Устим. В обох – аутизм, причому у хлопчика – важка форма.

«Дворічний Устим застресував і перестав розмовляти через кілька днів, як чоловік поїхав. Стан Василини теж погіршився. Я не можу вийти в магазин чи аптеку без дітей, навіть якщо вони хворі з температурою. Навіть у туалет іду не коли хочу, а коли є можливість», – розповідає Юлія.

Ситуація виглядає дискримінаційною через різницю в підходах. Цивільні чоловіки мають право на відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю без додаткових умов про «відсутність інших осіб». Військові, які вже служать, не можуть звільнитися за тією ж обставиною, якщо у дитини є мати.

Юлія Пилипенко намагалася розв’язати питання через офіційні листи до Міноборони та омбудсмена, проте отримувала відповідь: «Підстав для звільнення немає».

Єдиним виходом із ситуації є ухвалення законопроєкту №11157, який має прирівняти права військових до прав цивільних і дозволити демобілізацію батькам дітей з інвалідністю без зайвих застережень.

Народний депутат Данило Гетманцев, один із ініціаторів змін, зазначив, що наступного тижня проєкт планують винести на розгляд профільного комітету.

«Це питання справедливості, яке не можна відкладати. Міністр оборони проти, але ми поборемося», – прокоментував Гетманцев.

Нині Юлія Пилипенко продовжує голодування, вимагаючи від депутатів невідкладного розгляду документа. Вона наголошує, що представляє інтереси близько 3000 українських родин, які опинилися в аналогічній пастці, де мама фізично не може гарантувати безпеку та реабілітацію дітям без підтримки батька.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову матрицю виплат та грошового забезпечення для військових. Зокрема, базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про соцзахист військовослужбовців. Він фіксує відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав «Контракт 18-24» і прослужив 12 місяців.

Також заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту. 

