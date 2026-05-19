Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Розвідка Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації. Про це очільниця латвійського дипломатичного відомства написала на своїй сторінці в соцмережі X, інформує «Главком».

Байба Браже категорично спростувала будь-які закиди Кремля про використання території чи інфраструктури європейської країни для військових операцій української армії.

«Росія знову бреше. Цього разу це Служба зовнішньої розвідки, яка проводить дезінформаційну кампанію проти Латвії. ФАКТ: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію. Це неодноразово пояснювалося російським представникам», – заявила очільниця закордонного відомства Латвії.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

«Главком» писав, що збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.