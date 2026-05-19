Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Очільниця закордонного відомства Латвії спростувала закиди Кремля
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Розвідка Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації. Про це очільниця латвійського дипломатичного відомства написала на своїй сторінці в соцмережі X, інформує «Главком».

Байба Браже категорично спростувала будь-які закиди Кремля про використання території чи інфраструктури європейської країни для військових операцій української армії.

«Росія знову бреше. Цього разу це Служба зовнішньої розвідки, яка проводить дезінформаційну кампанію проти Латвії. ФАКТ: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію. Це неодноразово пояснювалося російським представникам», – заявила очільниця закордонного відомства Латвії.

Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів фото 1

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

«Главком» писав, що збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Латвія Москва авіаудар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський чесно визнав. що через війну в Ірані зірвано поставки в Україну частини критично важливої зброї
«Україна – це не «трохи пізніше»: як Київ відмовляється стояти в черзі за Іраном
24 квiтня, 11:01
У ніч проти 28 квітня дрони знову атакували нафтозавод у російському Туапсе
Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії
3 травня, 23:23
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
20 квiтня, 04:28
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі
Херсонщина під ворожою атакою: наслідки прильотів
20 квiтня, 11:51
НАТО і Росія знову зійшлися під водою, як у часи Холодної війни
НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці
21 квiтня, 19:29
Марія Гаєвська (на фото справа) та Дар’я Лісіч посперечалися у мережі
У мережі розгорівся скандал між письменницею та військовою: деталі
22 квiтня, 11:44
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
27 квiтня, 22:53
Трамп на честь себе перейменував протоку
Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу
30 квiтня, 15:20
Полтава попрощалася з Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
6 травня, 18:13

Політика

Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua