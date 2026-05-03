Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак
фото надано Денисом Чумаком

«Щоб повноцінно навчити екіпаж, треба пів року»

Герой України Денис Чумак розповів про специфіку підготовки екіпажів річкової флотилії, наголосивши на необхідності піврічного навчання для досягнення автоматизму дій. Нині на посаді командира групи катерів він фокусується на тренуванні воїнів, щоб екіпаж працював як єдиний організм під час бойових завдань, інформує «Главком».

За словами Дениса Чумака, його робота тепер полягає у передачі досвіду. Він наголошує, що підготовка фахівця для роботи на катері – це тривалий і кропіткий процес.

«У нас дуже-дуже багато часу йде на підготовку екіпажу і окремо підготовку того чи іншого спеціаліста. Щоб повноцінно навчити екіпаж, треба пів року. Розумієте, екіпаж катера, коли він працює в бойових умовах, має бути єдиним організмом. Ти тільки глянув на кулеметника – він відразу розуміє, що ти від нього хочеш. Подивився на кермового або механіка – він вже знає, що йому треба робити. Дії екіпажу під час навчань доводимо до автоматизму», – зазначає військовий.

Денис Чумак зауважує, що в умовах, коли вода навколо кипить від вибухів, часу на роздуми немає. Тому навчання зосереджене на відпрацюванні кожної дії до механічного рівня.

«Довго вчимо стріляти з катера. Бачте, вести вогонь з укриття на землі і вести вогонь з катера – це зовсім різні речі. Коли ти на катері, то не цілишся, а працюєш візуально по трасерах, причому не вчепившись у катер, а стоїш на напівзігнутих ногах на борту. Бо катер хитає, і, відповідно, хитається корпус стрільця. Коли катер робить маневр, то це різні кути нахилу і, відповідно, різні сектори обстрілу. Це складно, і треба влучніше стріляти», – розповідає Денис Чумак.

Зараз Денис Чумак фокусується на тому, щоб його підлеглі були максимально вмотивованими та професійними, адже від злагодженості групи катерів залежить не лише виконання бойового завдання, а й життя десанту, який вони переправляють.

«Мої критерії – це мають бути молоді рухливі хлопці. І не дурні. Дурних ми не беремо. Ми працюємо на складній, спеціалізованій техніці, новеньким треба зуміти в ній розібратися. Ми нікого не тягнемо силоміць, тому що нам потрібні люди вмотивовані. У нас дуже дорога, спеціалізована і складна техніка, тому людина, яка до нас іде, повинна бути відповідальною і повинна хотіти працювати», – сказав Герой України Денис Чумак.

«Главком» писав, що минулого року Денис Чумак отримав Зірку Героя – за відчайдушно сміливі рейди з правого берега Дніпра на лівий, окупований росіянами: доставляв туди десант і забирав поранених. Здійснив 35 таких виходів, а потім пересів на інший катер і збився з ліку. «Мабуть, – каже, – ще з десяток бойових виходів було». Кожне таке завдання – як гра зі смертю. Чумак виграв.

Читайте також:

Теги: Герой України ЗСУ десант корабель вода війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль готується до війни у режимі економічної кризи: що стоїть за стратегією
Росія входить у режим економічної кризи
3 квiтня, 13:57
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40
США перекинули 82-гу дивізію на Близький Схід
США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
31 березня, 11:29
Президент Ірану звернувся до американського народу
Президент Ірану звернувся до американського народу
2 квiтня, 00:30
Генерал-лейтенант РФ Отрощенко
Авіакатастрофа російського Ан-26: загинула військова верхівка на чолі з генерал-лейтенантом
2 квiтня, 16:54
Шосткинська громада постраждала від атаки РФ
РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумщині: загинула людина, є поранені
3 квiтня, 07:35
Зеленський повідомив, що РФ відмовилася зупинити вогонь на Великдень
Чи буде перемир’я на Великдень? Зеленський прокоментував рішення Кремля
3 квiтня, 12:08
РФ змінила тактику під час «перемир’я», але не зупинила наступ
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
13 квiтня, 13:03
Росія намагається посіяти ворожнечу в українському війську через фейки
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
20 квiтня, 08:04

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 4 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 травня 2026: традиції та молитва
Окупант пішов воювати проти України, щоб урятувати 20 своїх котів
Окупант пішов воювати проти України, щоб урятувати 20 своїх котів
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
Прогноз погоди на тиждень 4 – 10 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 4 – 10 травня 2026 року
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ
Уряд спростив доступ до наркотичних препаратів на фронті
Уряд спростив доступ до наркотичних препаратів на фронті

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Сьогодні, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua