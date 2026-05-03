«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії

«Щоб повноцінно навчити екіпаж, треба пів року»

Герой України Денис Чумак розповів про специфіку підготовки екіпажів річкової флотилії, наголосивши на необхідності піврічного навчання для досягнення автоматизму дій. Нині на посаді командира групи катерів він фокусується на тренуванні воїнів, щоб екіпаж працював як єдиний організм під час бойових завдань, інформує «Главком».

За словами Дениса Чумака, його робота тепер полягає у передачі досвіду. Він наголошує, що підготовка фахівця для роботи на катері – це тривалий і кропіткий процес.

«У нас дуже-дуже багато часу йде на підготовку екіпажу і окремо підготовку того чи іншого спеціаліста. Щоб повноцінно навчити екіпаж, треба пів року. Розумієте, екіпаж катера, коли він працює в бойових умовах, має бути єдиним організмом. Ти тільки глянув на кулеметника – він відразу розуміє, що ти від нього хочеш. Подивився на кермового або механіка – він вже знає, що йому треба робити. Дії екіпажу під час навчань доводимо до автоматизму», – зазначає військовий.

Денис Чумак зауважує, що в умовах, коли вода навколо кипить від вибухів, часу на роздуми немає. Тому навчання зосереджене на відпрацюванні кожної дії до механічного рівня.

«Довго вчимо стріляти з катера. Бачте, вести вогонь з укриття на землі і вести вогонь з катера – це зовсім різні речі. Коли ти на катері, то не цілишся, а працюєш візуально по трасерах, причому не вчепившись у катер, а стоїш на напівзігнутих ногах на борту. Бо катер хитає, і, відповідно, хитається корпус стрільця. Коли катер робить маневр, то це різні кути нахилу і, відповідно, різні сектори обстрілу. Це складно, і треба влучніше стріляти», – розповідає Денис Чумак.

Зараз Денис Чумак фокусується на тому, щоб його підлеглі були максимально вмотивованими та професійними, адже від злагодженості групи катерів залежить не лише виконання бойового завдання, а й життя десанту, який вони переправляють.

«Мої критерії – це мають бути молоді рухливі хлопці. І не дурні. Дурних ми не беремо. Ми працюємо на складній, спеціалізованій техніці, новеньким треба зуміти в ній розібратися. Ми нікого не тягнемо силоміць, тому що нам потрібні люди вмотивовані. У нас дуже дорога, спеціалізована і складна техніка, тому людина, яка до нас іде, повинна бути відповідальною і повинна хотіти працювати», – сказав Герой України Денис Чумак.

«Главком» писав, що минулого року Денис Чумак отримав Зірку Героя – за відчайдушно сміливі рейди з правого берега Дніпра на лівий, окупований росіянами: доставляв туди десант і забирав поранених. Здійснив 35 таких виходів, а потім пересів на інший катер і збився з ліку. «Мабуть, – каже, – ще з десяток бойових виходів було». Кожне таке завдання – як гра зі смертю. Чумак виграв.