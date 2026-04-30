Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Максим Бурич
Скільки буде робочих днів у останньому місяці весни

Травень 2026 року в Україні – це час розквіту природи та місяць, багатий на символічні дати, що об’єднують пам’ять про героїчне минуле та надію на майбутнє. Цьогоріч травень стає логічним продовженням пасхального циклу, даруючи нам світлі дні Вознесіння та Трійці. Водночас це період вшанування матерів, української ідентичності через День вишиванки та щоденної вдячності захисникам, які виборюють наш спокій.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на травень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за травень

У травні 2026 року, який має 31 календарний день, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно до чинного законодавства, додаткові вихідні дні за державні свята, що припадають на будні, не надаються, а вихідні, що збігаються зі святами, не переносяться.

  • Робочі дні (пн–пт): 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 травня (всього 21 робочий день).
  • Вихідні дні (сб–нд): 2–3, 9–10, 16–17, 23–24, 30–31 травня (всього 10 вихідних днів).

Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святкові дні, як-от 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом), не створюють додаткових вихідних. Також неділя 31 травня (Трійця) не передбачає вихідного у понеділок, 1 червня.

Важливі свята в Україні у травні 2026 року

  • 1 травня – День праці
  • 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
  • 21 травня – День вишиванки.
  • 31 травня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

На травень припадає чимало професійних та міжнародних подій:

  • 1 травня – День праці.
  • 3 травня – Всесвітній день свободи преси.
  • 4 травня – Міжнародний день пожежників.
  • 5 травня – Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
  • 7 травня – День радіо.
  • 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; Міжнародний день Червоного Хреста.
  • 9 травня – День Європи.
  • 10 травня – День матері.
  • 12 травня – Всесвітній день медичної сестри.
  • 14 травня – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
  • 15 травня – Міжнародний день сім'ї.
  • 16 травня – День науки в Україні.
  • 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій; День пам’яті померлих від СНІДу.
  • 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу; Міжнародний день музеїв.
  • 20 травня – Всесвітній день метрології; Всесвітній день травматолога; День банківських працівників України.
  • 21 травня – День вишиванки; Вознесіння Господнє.
  • 23 травня – День морської піхоти України.
  • 24 травня – День слов'янської писемності і культури.
  • 25 травня – День філолога.
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.
  • 30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.
  • 31 травня – День Святої Трійці; Всесвітній день без тютюну.
