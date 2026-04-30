Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Скільки буде робочих днів у останньому місяці весни

Травень 2026 року в Україні – це час розквіту природи та місяць, багатий на символічні дати, що об’єднують пам’ять про героїчне минуле та надію на майбутнє. Цьогоріч травень стає логічним продовженням пасхального циклу, даруючи нам світлі дні Вознесіння та Трійці. Водночас це період вшанування матерів, української ідентичності через День вишиванки та щоденної вдячності захисникам, які виборюють наш спокій.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на травень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за травень

У травні 2026 року, який має 31 календарний день, українці продовжують працювати в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідно до чинного законодавства, додаткові вихідні дні за державні свята, що припадають на будні, не надаються, а вихідні, що збігаються зі святами, не переносяться.

Робочі дні (пн–пт): 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 травня (всього 21 робочий день).

Вихідні дні (сб–нд): 2–3, 9–10, 16–17, 23–24, 30–31 травня (всього 10 вихідних днів).

Зверніть увагу: згідно із законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святкові дні, як-от 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом), не створюють додаткових вихідних. Також неділя 31 травня (Трійця) не передбачає вихідного у понеділок, 1 червня.

Важливі свята в Україні у травні 2026 року

1 травня – День праці

– День праці 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

– День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. 21 травня – День вишиванки.

– День вишиванки. 31 травня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

На травень припадає чимало професійних та міжнародних подій: