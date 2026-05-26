Сили оборони спростували захоплення ворогом двох селищ на Сумщині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сили оборони спростували захоплення ворогом двох селищ на Сумщині
фото: deepstate
Угруповання військ «Курськ» заявило, що селища Запсілля та Миропілля Сумської області перебувають під контролем ЗСУ

Селище Запсілля Сумської області перебуває під повним контролем Збройних сил України, попри поширення російськими пропагандистами фейків про його нібито захоплення. Про це заявило угруповання військ «Курськ» на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Українські військові зазначили, що російські пропагандистські ресурси вчергове намагаються видати власні вигадки за реальні успіхи на фронті. Раніше аналогічні фейки ворог розповсюджував про сусідній населений пункт Миропілля.

«Аж тут вигулькнула нова брехня про селище Запсілля. Той самий стиль, таке саме завзяття і така сама нісенітниця. Центр комунікацій угруповання військ «Курськ» офіційно й відповідально заявляє: обидва вказані населені пункти перебували й продовжують перебувати під контролем Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

На думку українських військових, подібні інформаційні вкиди потрібні російським медіа виключно для виправдання власних невдач та «бодай якогось виправдання свого недолугого існування».

Нагадаємо, інформація, яку активно поширюють російські ресурси про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї окремої мотострілецької бригади РФ та «розгром» українських сил, не відповідає дійсності та є черговим елементом інформаційно-психологічної операції ворога. Зазначається, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, ситуація повністю керована.

«Главком» писав, що за минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

