День в АТО пройшов без порушень перемир’я – Штаб

Вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації

Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше у новому році пройшов без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. Станом на 18.00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у



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Український військовий

Вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації

Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше у новому році пройшов без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

Станом на 18.00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації.

Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи.

«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - сказано в повідомленні.

Українські воїни, які захищають від російських окупантів нашу землю, пам’ятають про християнські традиції і по-своєму, по-фронтовому, відзначають Різдво Христове на передовій.

Нагадаємо, минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.