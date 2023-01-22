Деокупація Мелітополя й Криму: генерал США назвав пріоритетний крок

Українські військові мають змогу повернути втрачені території

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Годжес вважає, що Крим та Мелітополь можна деокупувати: для цього потрібно припинити рух російської логістики до півострова. Таку думку він озвучив в інтерв'ю NV.

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Якщо перерізати дорогу через Маріуполь і Мелітополь, то Крим стане ізольованим для логістики російської армії, упевнений генерал США.

Дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів з материком. Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту – чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними.

Нагадаємо, окупанти на півдні готуються до оборони. Ворог розуміє і передбачає наш наступ на Мелітополь: командувач «Півдня» назвав наступну ціль після Херсона.

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До слова, генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року.