Держдеп США заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України

Державний департамент США переконаний, що Росія мусить вивести свої війська з АЕС

«ЗАЕС та її енергія належать Україні»

Державний департамент США вважає, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької АЕС та передати її під контроль України. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

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«Росія повинна залишити АЕС і повернути її під контроль України», – підкреслив представник американського відомства.

Сполучені Штати Америки підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, нагадавши про діяльність МАГАТЕ в Україні. Також важливим є повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоб уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

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«ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення Росією станції, а також зловживання щодо українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції», – резюмував речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, у грудні на території Запорізької АЕС перебувало приблизно 500 російських окупантів.

Додамо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період.