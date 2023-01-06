Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держдеп США заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України

Альона Боженко
glavcom.ua
Держдеп США заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України
Державний департамент США переконаний, що Росія мусить вивести свої війська з АЕС
фото ілюстративне

«ЗАЕС та її енергія належать Україні»

Державний департамент США вважає, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької АЕС та передати її під контроль України. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Росія повинна залишити АЕС і повернути її під контроль України», – підкреслив представник американського відомства.

 Сполучені Штати Америки підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, нагадавши про діяльність МАГАТЕ в Україні. Також важливим є повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоб уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

«ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення Росією станції, а також зловживання щодо українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції», – резюмував речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, у грудні на території Запорізької АЕС перебувало приблизно 500 російських окупантів.

Додамо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період. 

Теги: Держдепартамент США США Запорізька АЕС МАГАТЕ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На ЗАЕС тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень
На ЗАЕС працюватимуть мобільні котельні, щоб запобігти замерзанню систем
14 грудня, 2022, 08:16
Україна планує розвивати атомну енергетику
Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС – Галущенко
17 грудня, 2022, 03:15
МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
23 грудня, 2022, 19:10

Події в Україні

Навіщо Пригожину Бахмут: роз'яснення Білого дому
Навіщо Пригожину Бахмут: роз'яснення Білого дому
Держдеп США заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України
Держдеп США заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України
Французький суд випустив Жеваго під заставу
Французький суд випустив Жеваго під заставу
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу: карта
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу: карта
Кулеба пояснив, чи варто довіряти заявам Росія про «‎різдвяне перемир'я»
Кулеба пояснив, чи варто довіряти заявам Росія про «‎різдвяне перемир'я»
Резніков пояснив, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні
Резніков пояснив, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
20K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
19K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
13K
Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)
11K
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
8212
Наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства: СБУ затримала прихильника Симоненка

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту