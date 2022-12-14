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На ЗАЕС працюватимуть мобільні котельні, щоб запобігти замерзанню систем

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На ЗАЕС працюватимуть мобільні котельні, щоб запобігти замерзанню систем
На ЗАЕС тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів

На Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«На станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які мають запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для її персоналу», – йдеться у звіті організації.

В агентстві зазнають, що мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків, ще кілька інших розміщені в інших місцях на майданчику станції.

За даними МАГАТЕ, ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які перебувають в режимі очікування та готові забезпечити електроенергію, якщо не буде зовнішнього живлення.

«Однак, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії за межами підприємства, зараз також розгортаються мобільні дизельні генератори як запобіжний захід. Два таких мобільних генератора вже підключені до одного блоку і перебувають в режимі очікування. Кілька інших мобільних генераторів мають бути випробувані та підключені до інших реакторних блоків», – повідомляє агентство.

Як відомо, на Запорізькій АЕС працює спостережна технічна місія МАГАТЕ, а найближчим часом такі місії будуть на всіх українських АЕС.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.

Проте, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ росія окупанти війна

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