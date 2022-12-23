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МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
фото ілюстративне

Місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику. Про це йдеться на сайті агентства.

Зазначається, що ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії. 

У МАГАТЕ нагадали, що 16 грудня Україна зазнала значних обстрілів по всій території. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Жодна з атомних електростанцій України не зазнала втрати потужності за межами майданчика. Наразі на цих трьох АЕС знову працюють усі дев'ять енергоблоків.

Крім того повідомляється, що дипломатичні зусилля зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України просуваються вперед.

Раніше повідомлялося, що Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС.

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Теги: МАГАТЕ АЕС Запорізька АЕС Хмельницька АЕС Чорнобильська АЕС

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