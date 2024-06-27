Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій

Україна зосереджена на відновленні тих об'єктів, які ще підлягають ремонту

«Буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть», – очільник «Укренерго»

Кабінет Міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю.

«Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть», – зауважив очільник «Укренерго».

Кудрицький зазначив, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які не відключатимуть від світла.

Нагадаємо, що очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, 28 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.