Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
Україна зосереджена на відновленні тих об'єктів, які ще підлягають ремонту
фото з відкритих джерел

«Буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть», – очільник «Укренерго»

Кабінет Міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю.

«Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть», – зауважив очільник «Укренерго».

Кудрицький зазначив, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які не відключатимуть від світла.

Нагадаємо, що очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику. 

До слова, 28 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Читайте також:

Теги: електроенергія Міненерго Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистем
«Укренерго» посилить відключення світла на вечір
26 червня, 11:11
«Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом доби
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня
24 червня, 18:21
Інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
20 червня, 18:19
Відключення електроенергії в Україні 14 червня розпочнуться о шостій вечора
Графіки відключення світла в Україні 14 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
13 червня, 18:26
Honeywell та ДТЕК співпрацюватимуть у сфері технологій для зміцнення енергетичного сектору України
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви
Міністр енергетики дав президенту неправдиву інформацію
11 червня, 22:00
Російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
5 червня, 15:20
Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
31 травня, 18:19
31 травня відключення не прогнозується
Відключення світла: «Укренерго» повідомило, до чого українцям готуватися 31 травня
30 травня, 20:23

Суспільство

Бурштинська ТЕС запрацює взимку? Мер Андрієшин відповів
Бурштинська ТЕС запрацює взимку? Мер Андрієшин відповів
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було
Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було
Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення
Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення
«Укрпошта» випустила поштову марку незвичної форми
«Укрпошта» випустила поштову марку незвичної форми
Мобілізація: Міноборони пояснило, чому проти продовження термінів для оновлення даних
Мобілізація: Міноборони пояснило, чому проти продовження термінів для оновлення даних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
51K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
17K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8662
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
5213
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву

Новини

ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною і не вибухнула – фото наслідків прильоту в Харкові
Вчора, 23:11
Втрати росіян за 2023 рік вдвічі перевищили показники за 2022-й – статистика Росстату
Вчора, 22:39
Україна продає електрику закордон? «Укренерго» спростувало поширений фейк
Вчора, 19:15
ДТЕК інвестує цього року 4 млрд грн в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС
Вчора, 19:11
Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Вчора, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Вчора, 07:41

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua