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Відключення світла можуть скасувати у частині населених пунктів: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла можуть скасувати у частині населених пунктів: деталі
Заступник міністра запевнив, що енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання
фото: depositphotos.com

Визначення конкретних районів, які будуть виведені з-під дії графіків, очікується найближчим часом

Кабінет Міністрів опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

«Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть», – сказав Кудрицький.

Він додав, що визначення конкретних районів, які будуть виведені з-під дії графіків, очікується найближчим часом.

Голова правління «Укренерго» також зазначив, що магістральна електромережа зараз здатна доставити електроенергію в будь-який регіон, а проблемою є недостатність виробництва електрики й імпорту для забезпечення потреб споживачів.

«Деякі енергоблоки на теплових і гідроелектростанціях були повністю зруйновані – вони або взагалі не підлягають відновленню, або на це піде значний час, можливо, декілька років», - сказав Кудрицький.

Він наголосив, що енергетики мають максимально зосередитися на відновленні до зими тих об'єктів, які ще можна відновити, адже взимку споживання порівняно із літніми місяцями зросте на 40%.

«Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких – обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність», – зауважив Кудрицький.

Очільник «Укренерго» додав, що енергетики готуються до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, Україна не продає електроенергію за кордон, а працює над забезпечення стабільного електроживлення всередині країни. За його словами, інформація про такий продаж є фейком.

Заступник міністра запевнив, що енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент. Колісник наголосив, що на роботу системи можуть впливати обстріли і кардинальна зміна погодних умов.

Нагадаємо, внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Як зазначив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії. Про це він заявив на форумі «Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес». Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить енергосистему країни більш стійкою до ворожих атак.  

Також повідомлялося, що наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором. Гендиректор Yasno поінформував, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складною. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня

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Теги: Міненерго обстріл Укренерго відключення

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