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Графіки відключення світла 23 червня почнуть діяти раніше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Графіки відключення світла 23 червня почнуть діяти раніше
За вказівкою «Укренерго», обмеження для споживачів діятимуть з 11:00 і до 23:00
ілюстрація: glavcom.ua

Відключення електроенергії почнуться об 11:00

Оновлено графіки відключення світла на 23 червня. Обмеження почнуть діяти з 11:00. Про це повідомила пресслужба ДТЕК. 

«Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою «Укренерго», графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00», – йдеться в повідомленні.

Причина зміни графіків – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Раніше планувалося, що в неділю графіки відключень будуть застосовуватися з 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

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Теги: енергетика електроенергія

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