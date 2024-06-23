Графіки відключення світла 23 червня почнуть діяти раніше

За вказівкою «Укренерго», обмеження для споживачів діятимуть з 11:00 і до 23:00

Відключення електроенергії почнуться об 11:00

Оновлено графіки відключення світла на 23 червня. Обмеження почнуть діяти з 11:00. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою «Укренерго», графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00», – йдеться в повідомленні.

Причина зміни графіків – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Раніше планувалося, що в неділю графіки відключень будуть застосовуватися з 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.