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Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno
Улітку періодично робіть вологе прибирання – воно додатково охолоджує кімнати і дозволяє рідше вмикати кондиціонер
фото з відкритих джерел

Улітку добре кондиціонуйте повітря в оселі, щоб попередити надмірні витрати електроенергії іншими побутовими приладами

В Україні останній тиждень температура повітря доходить до позначки +30 ⁰ С та вище. За таких умов українці вимушені застосовувати кондиціонери, що впливає на вартість комунальних послуг.

Як створити прохолоду та водночас зменшити рахунки за електроенергію? Поради від Yasno:

  1. Замислюючись над придбанням нового кондиціонеру, обирайте інверторний. Він не вимикається, коли досягає заданої температури в приміщенні, а переходить у режим зниженої потужності. Так довше підтримується температура, і споживається менше електроенергії.
  2. Щільно зачиняйте вікна та двері (навіть міжкімнатні), коли працює кондиціонер. Тоді не доведеться витрачати зайві кіловат-години на охолодження вулиці і приміщень, де ви майже не проводите час.
  3. Встановіть жалюзі або заклейте вікна спеціальною плівкою, щоб віддзеркалювати тепло і світло. Також можна встановити над вікном тіньовий козирок – тоді приміщення буде не так сильно нагріватись і для охолодження знадобиться менше часу кондиціонування.
  4. Періодично робіть вологе прибирання – воно додатково охолоджує кімнати та дозволяє рідше вмикати кондиціонер.
  5. Користуйтесь наявними екофункціями свого кондиціонера. Наприклад, уночі переводьте пристрій в режим «Sleep». Він знижує рівень шуму і витрати електроенергії на підтримку комфортної температури.
  6. Регулярно очищуйте кондиціонер і заправляйте охолоджувачем – це сприяє тривалій роботі пристрою за визначеними параметрами енергоспоживання.
  7. Добре кондиціонуйте повітря в оселі, щоб попередити надмірні витрати електроенергії іншими побутовими приладами. Бо, наприклад, холодильник може вдвічі збільшити енергоспоживання, коли температура в приміщенні перевищує 30 °C.
  8. Якщо встановлено двозонний лічильник, за можливості вмикайте найбільш енергомісткі прилади в період з 23:00 до 07:00, бо за спожиту в ці години електроенергію можна сплачувати 50% за «нічним» тарифом. А за умови, що деякі прилади (холодильник, кондиціонер чи бойлер) можуть працювати цілодобово, двозонний лічильник дає ще відчутнішу економію на рахунках.

Нагадаємо, наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

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Теги: комуналка електроенергія енергетика кондиціонер спека Україна

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