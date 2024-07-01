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Як Київ готується до складної зими: Кличко розповів деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як Київ готується до складної зими: Кличко розповів деталі
У Києві діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання
фото: КМДА

У планах столичної влади – відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів, а також насосне обладнання

Київ активно готується до опалювального сезону. Зокрема, місто компенсує ОСББ та ЖБК 75% вартості альтернативних джерел живлення та енергоефективного обладнання. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні в Києві діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. Цей механізм працює від початку повномасштабного вторгнення. На цей час у столиці вже втілили понад 670 таких проєктів і продовжують їх впроваджувати», - зазначив Кличко.

За словами мера, із середини травня тривають гідравлічні випробування теплових мереж.

«Попри обмеженість фінансів, місто продовжує програму перекладки найбільш зношених ділянок тепломереж. Цього року замінять ще 55 км труб. Масштабну модернізацію мереж ми розпочали ще до повномасштабного вторгнення. На сьогодні вже оновили близько 400 км труб великого та середнього діаметру», – зазначив Віталій Кличко.

Він повідомив, що в планах столичної влади відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів, а також насосне обладнання.

Мер Києва підкреслив, що всі котельні міста, де це дозволяє потужність, уже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Працюють фахівці і над тим, щоб обладнати генераторами більш потужні теплоджерела. Також місто додатково матиме ще понад 50 пересувних мінікотелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об’єктах.

Нагадаємо, що в Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко в коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень. 

До слова, взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин. Такий прогноз дав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Зазначимо, що завтра, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби з 00:00 до 24:00.

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Теги: Віталій Кличко Київ електроенергія зима

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