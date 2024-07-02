Відключення світла 3 липня: «Укренерго» оголосило графіки

Причиною відключень є високий рівень споживання світла через спеку

Графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби

Завтра, 3 липня, в Україні знову вимикатимуть світло. Обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії протягом доби. Про це повідомляє «Укренерго».

«З 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба компанії, причиною відключень є високий рівень споживання світла через спеку.

Нагадаємо, 2 липня обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень до 10:00 та з 13:00 до кінця доби.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.