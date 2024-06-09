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Коли не буде світла 10 червня: «Укренерго» повідомило час та причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Коли не буде світла 10 червня: «Укренерго» повідомило час та причину
Якщо за вашою адресою немає світла, потрібно звернутися до оператора системи розподілу
ілюстрація: glavcom.ua

Відключення будуть погодинними

Упродовж 10 червня графіки відключень електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів у всій країні. Про це повідомили в «Укренерго».

Так, відключення будуть погодинними й триватимуть із 16:00 до 22:00. У компанії пояснили, що застосування графіків зумовлене зростанням споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

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Теги: Укренерго населення відключення

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