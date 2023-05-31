США сьогодні введуть нові санкції проти Росії

Блінкен анонсував нові заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по Україні

Сполучені Штати в середу 31 травня оголосять нові санкції проти РФ. Обмеження стосуватимуться, зокрема, технологій, які використовуються в іранських дронах-камікадзе. Про це під час брифінгу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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«31 травня ми оголосимо про нові заходи, які доповнять наші заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по українських цивільних людях і цивільній інфраструктурі», – зазначив Блінкен.

За його словами, нові санкції США також будуть спрямовані на протидію російській дезінформації та захист правозахисників в інтернеті.

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Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти деяких членів проросійської опозиції Молдови за дестабілізацію ситуації в країні.

До слова, Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм буде заборонено в'їзд до країни й загалом до Шенгенської зони. Також буде заморожено їхні активи.