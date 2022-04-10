Десантники показали збитий за допомогою британського Starstreak ворожий безпілотник (фото)

Україна отримала ПЗРК Starstreak від Великої Британії як матеріально-технічну допомогу

На Харківщині, підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російський безпілотник «Орлан-10». Про це інформує Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10» рашистів, перший БПЛА такого типу було знищено вчора.

Starstreak – переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження гелікоптерів та літаків, що летять низько. Був прийнятий на озброєння у Великій Британії в 1997 році. Заявлена висота враження цілей – до 5 тисяч метрів, дальність – понад 6 тисяч метрів.

Україна отримала ПЗРК Starstreak від Великої Британії як матеріально-технічну допомогу.

Перше бойове застосування Starstreak в бойових умовах військовослужбовці підрозділу Десантно-штурмових військ зафіксували на відео.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР.

Крім того, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна. Напередодні повідомлялося, що Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal.

Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

До слова, НАТО розгляне можливість відправити миротворців в Україну.

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