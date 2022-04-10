Українські військові уперше збили ворожий безпілотник британським комплексом Starstreak

Воякам вдалося збити російський безпілотник «Орлан»

Українські військові успішно застосовують переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak. Так, журналіст Андрій Цаплієнко продемонстрував, як завдяки цьому ПЗРК вдалося збити російський безпілотник «Орлан».

«Цей БПЛА окупанти донедавна називали недосяжним для українських ПЗРК. Виявився досяжним», – написав Цаплієнко.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР.

Крім того, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна. Напередодні повідомлялося, що Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal.

Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

До слова, НАТО розгляне можливість відправити миротворців в Україну.

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