Чи безпечно повертатися до Києва? Влада та військові оцінили ймовірність повторного нападу

Експерти сходяться на думці, що шанси повторного наступу на Київ є, хоч і мінімальні

Небезпеку повторного наступу військ РФ на столицю повністю виключати не можна

Влада та військові оцінили імовірність повторного нападу на Київ. Чи безпечно повертатися у столицю? Ситуацію оцінили у Київській військовій адміністрації, ЗСУ, МВС, Офісі президента України, Пентагоні та адміністрації президента США.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк запевняє, що Збройні сили України роблять все можливе, щоб не підпустити ворога до столиці. Тобто можливість повторного нападу він не відкидає. Павлюк наголосив, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку сценаріїв.

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія може повторити спробу наступу на столицю України, аби її захопити. Генерал додав, що «досить сильне угрупування» ворог залишив на території Білорусі, що теж говорить про можливу підготовку повторної атаки на Київ. У той же час, третину російських військ, що наступали з Білорусі, українці вже розбили.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що небезпеку повторного наступу військ РФ на столицю повністю виключати не можна. Незважаючи, зокрема, на те, що пошкодження злітних смуг в аеропорту Гостомеля не дозволило РФ наступати на Київ і висадка десанту неможлива. За словами Монастирського, його міністерство розглядає різні «загрозливі сценарії», а всі сили «готуються до будь-яких сценаріїв у посиленому режимі».

Радник глави офісу президента Олексій Арестович каже, що шанси повторної спроби Росії захопити Київ мінімальні. Таку можливість він оцінює в 1%. Але він упевнений, що у разі наступу російські війська зазнають поразки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Володимир Путін «імовірно, відмовився» від спроби захопити Київ, оскільки РФ перемістила свою увагу на схід та південь України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що якщо Росії вдасться захопити весь Донбас, то вона може піти далі, вглиб країни. У будь-якому випадку, все ще залишається ризик повітряних та ракетних ударів по Києву, Одесі, Харкову та Львову.

Нагадаємо, навколо Києва інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі на випадок можливого нового наступу російських військ.

Нагадаємо, вранці 9 квітня мешканці столиці чули вибухи, однак сирени не лунали. Як повідомив Павлюк в ефірі телемарафону, підстав для паніки немає.

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