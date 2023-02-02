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Вугледар: окупанти з бригади, яка чинила звірства в Бучі та Ірпені, потрапили в полон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вугледар: окупанти з бригади, яка чинила звірства в Бучі та Ірпені, потрапили в полон
фото ілюстративне

155-та бригада морської піхоти РФ «прославилися» тим, що мародерила та чинили безчинства

Російські загарбники з бригади, яка навесні 2022 року окупувала Ірпінь й Бучу та чинила там воєнні злочини, потрапили в полон у районі Вугледара. Про це повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський під час брифінгу.

«155-та бригада у нас відома по Київському напрямку, коли штурмували місто Київ (у лютому та березні 2022 року). Вони заходили в Ірпінь і Бучу. «Прославилися» ці бійці тим, що вони мародерили та чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі. Після відновлення вони з’явилися на Донецькому напрямку, де (у листопаді 2022 року) були також знищені. І на сьогодні вони з’явилися знову в напрямку Вугледара», – зазначив Дмитрашківський.

У полон здалися десять росіян із 155-ї бригади морської піхоти Росії.

Нещодавно ЗСУ показали, як захопили в полон групу окупантів біля Кремінної.

До слова, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

 

Теги: Буча Ірпінь полон ЗСУ окупанти Вугледар

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