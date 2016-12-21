Діти загиблих українських журналістів отримають стипендії від Порошенка

Президент підписав відповідний указ

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків». Про це повідомляє прес-служба президента. Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка – Юстині Гурняк (2012 року



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Президент підписав відповідний указ

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків». Про це повідомляє прес-служба президента.

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка – Юстині Гурняк (2012 року народження) та Олександра Чернікова – Олені Черніковій (2014 року народження).

«Віктор Гурняк та Олександр Черніков загинули, захищаючи незалежність нашої держави у районі проведення антитерористичної операції», — йдеться у повідомленні.

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області. Його було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. На полі бою Віктор Гурняк продовжував активну журналістську діяльність. Його роботи були розміщені на виставках у Польщі, Естонії та Німеччині. Зокрема, фотовиставку Віктора Гурняка з майже півсотнею світлин з лінії фронту, визволених та окупованих міст зі Сходу України «Донбас: війна та мир» відкрили 10 грудня 2014 року у Європарламенті. З 16 по 31 січня 2015 року в Українському Національному Музеї в Чикаго (США) відбувалась фотовиставка авторських робіт «Віктор Гурняк: дорога з Майдану».

22 січня 2015 року в бою під Донецьким аеропортом під час виконання військового завдання загинув боєць 9-ї роти 3-го батальйону 25-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Черніков (позивний «Репортер»). За життя він працював журналістом у телепрограмі «Губернські хроніки» на 9-му телеканалі Дніпра. Багато глядачів запам’ятали його як автора та ведучого програми «Тема тижня», що виходила на 51-му каналі Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії. Екіпаж БМД, в якому «Репортер» був оператором-навідником, знищив, як мінімум, одну одиницю ворожої техніки. Олександр Черніков посмертно був відзначений орденом «За мужність» III ступеня. У Дніпрі на честь загиблого журналіста назвали вулицю. 6 грудня 2016 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, де навчався Олександр Черніков, було урочисто відкрито меморіал на його честь.

Раніше повідомлялося, що Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт.