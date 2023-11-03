Зеленський розповів про нового командувача ССО

Сергій Лупанчук сьогодні став командувачем ССО

Екскомандувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі ГУР

Новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях. Про це президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверенні.

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«Провів заміну в командному складі ЗСУ. Призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем ССО. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим ССО нових потужностей», – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лупанчука на посаду командувача ССО.

Ще одним указом глава держави зняв з посади командувача ССО Віктора Хоренка.

У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука.