Зеленський розповів про нового командувача ССО
Екскомандувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі ГУР
Новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях. Про це президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверенні.
«Провів заміну в командному складі ЗСУ. Призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем ССО. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим ССО нових потужностей», – заявив Зеленський.
Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лупанчука на посаду командувача ССО.
Ще одним указом глава держави зняв з посади командувача ССО Віктора Хоренка.
У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука.
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