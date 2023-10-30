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Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Українські захисники відбили атаки противника
фото: 95 одшбр

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 жовтня

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 жовтня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад десять атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог п’ять разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Бахмут Авдіївка

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