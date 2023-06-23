Пригожин пішов війною проти Шойгу та Герасимова: вимагає арешту

Військове командування РФ має понести відповідальність за геноцид російського народу

Ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин подав заявку до Слідчого Комітету РФ щодо діяльності міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Зокрема терористи звинуватив військову верхівку РФ у геноциді російського народу та вбивстві російських солдат. Про це Пригожин повідомив у Телеграм.

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«Так, це ті самі заяви на Герасимова та Шойгу, згідно з якими вони мають понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян та передачу російських територій ворогові. Причому умисну ​​передачу, так само, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою», – написав Пригожин.

Нагадаємо, раніше Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був, а взаємний «обмен боеприпасами» між позиціями армії РФ та українськими підрозділами. А війна була потрібна, щоб купка тварей попіарилась, а Шойгу отримав маршала.