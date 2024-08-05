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Окупанти відмовляються воювати: хакери показали росіянами правдиве відео про війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти відмовляються воювати: хакери показали росіянами правдиве відео про війну
Окупанти втрачають мотивацію воювати на війні в Україні
фото з відкритих джерел

Відеоролик є компіляцією виступів російських солдатів, які скаржаться на так зване «СВО»

Українські кіберфахівці отримали доступ до 50 сайтів, які пов'язані з компаніями, що співпрацюють з логістичними та мобілізаційними центрами збройних сил Російської Федерації. На даних ресурсах хакери розмістили відео, в якому чинні російські військовослужбовці скаржаться на військове керівництво та закликають здаватися. Про це повідомляє АрміяInform.

Зокрема, відеоролик є компіляцією виступів російських солдатів. У ньому окупанти закликають припинити так зване «СВО» кидати зброю та повертатися додому.

«Боєприпасів немає, втрати гігантські, нас розстрілюють у спину свої ж загороджувальні загони» За що ми воюємо? Потрібно скласти зброю і йти додому» – кажуть росіяни.

Кіберактивісти створили ролик з реальних відео, які викладають російські військові у соціальних мережах. Отож він яскраво демонструє реальний стан окупантів, які втрачають будь-яку мотивацію воювати.

Як повідомляв «Главком», 29 липня українські хакери розмістили на ворожих сайтах відео з правдою про війну.

До слова, Міжнародна хакерська група «Head Mare» повідомила про злам сервісних систем АТ «Моселектронпроект» («МосЕП»), яка входить до структури Державної корпорації «Ростех» (ДК «Ростех»).

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Теги: окупанти війна росія Міноборони РФ

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