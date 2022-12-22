Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поранено ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна

Альона Боженко
glavcom.ua
Поранено ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна
Рогозін отримав осколкові поранення під час обстрілу
фото із відкритих джерел

Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови

У Донецьку обстріляли кафе, де ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін святкував день народження. Сам Рогозін отримав поранення. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пропагандистські ЗМІ традиційно звинуватили в обстрілі ЗСУ.

Ймовірний приліт був у кафе «Шеш-Беш». Рогозін там святкував свій день народження.

Пропагандисти стверджують, що загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранення. Серед них сам Рогозін, а також так званий «глава уряду" недореспубліки Віталій Хоценко. 

ЗМІ повідомили, що Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Крім того, нібито пошкоджено автомобілі та кілька будівель.

Теги: день народження поранення Дмитро Рогозін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Зеленський пояснив, як має закінчитися війна в Україні
Зеленський пояснив, як має закінчитися війна в Україні
Поранено ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна
Поранено ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна
Генсек НАТО Єнс Столтенберг може стати головою МВФ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг може стати головою МВФ
Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня
Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня
ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
Коли ЗСУ визволять Крим: прогноз генерала Ходжеса
Коли ЗСУ визволять Крим: прогноз генерала Ходжеса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
54K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
50K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
33K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
32K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
15K
Кінець Путіна: голова СБУ назвав два варіанти для диктатора

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту