Поранено ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна

Рогозін отримав осколкові поранення під час обстрілу

Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови

У Донецьку обстріляли кафе, де ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін святкував день народження. Сам Рогозін отримав поранення. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Пропагандистські ЗМІ традиційно звинуватили в обстрілі ЗСУ.

Ймовірний приліт був у кафе «Шеш-Беш». Рогозін там святкував свій день народження.

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Пропагандисти стверджують, що загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранення. Серед них сам Рогозін, а також так званий «глава уряду" недореспубліки Віталій Хоценко.

ЗМІ повідомили, що Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Крім того, нібито пошкоджено автомобілі та кілька будівель.