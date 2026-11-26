З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів – скинув 138 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4440 дронів-камікадзе та здійснив 1388 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

26 листопада на фронті відбулося 124 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 44 окупанти, 16 поранено. Знищено дев'ять одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, 17 спеціальних засобів, чотири пункти управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 28 укриттів противника. Пошкоджено 18 одиниць автомобільної техніки, дві гармати, два засоби РЕБ, три спеціальні засоби, десять пунктів управління БпЛА та 145 укриттів противника. Знищено або подавлено 244 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти провели одну штурмову дію, завдали двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснили 36 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік Бочкового, Василівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у бік Куп'янська. Бій триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися у бік Торського та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися вперед у районах Миколаївки та Ямполя.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник проводив одну штурмову дію в районі Стінок. Атака триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік Грузького, Кучерового Яру та Вільного. Дві атаки тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Ганнівки

Нового Донбасу

Добропілля

Чернігівки

Шевченка

Новофедорівки

Гулівого

Сергіївки

Чотири спроби тривають.

На Олександрівському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали п'ять ворожих атак у бік Нового Запоріжжя, Гіркого та Чарівного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Додамо, що 25 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – відбито 18 атак.

Нині триває 1737-й день повномасштабної війни.