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    Події в Україні

    Дніпро більше не є містом-мільйонником

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    <p>Кількість жителів Дніпра скоротилася</p> - Дніпро більше не є містом-мільйонником

    Кількість жителів Дніпра скоротилася

    Серед основних факторів скорочення населення - трудова міграція та демографічна криза

    Кількість жителів Дніпра станом на початок серпня становила 999 257 жителів. Таким чином місто втратило статус мільйонника. Про це з посиланням на дані Головного управління статистики області, в п'ятницю, 21 вересня, повідомляє Dnepr24

    Видання зазначає, що останнім часом населення Дніпра стало стрімко скорочуватися, що пов'язано з декількома факторами. Багато городян виїжджають на тимчасові або постійні заробітки в інші країни. Крім того, населення скорочується з природних причин - зростання смертності та скорочення народжуваності.

    За повідомленням Головного управління статистики Дніпропетровської області, станом на 1 серпня поточного року в місті числиться 999 257 жителів. А з початку 2018 року населення Дніпра скоротилося на 3687 осіб.

     

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