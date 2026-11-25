Навесні 2022 року Україна та Росія провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у зриві мирного врегулювання між Україною та Росією у 2022 році. За його словами, саме британський політик нібито завадив сторонам зупинити війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника Кремля.

«Ми знаємо Бориса Джонсона, знаємо про його деструктивну роль. Власне, це та людина, яка завадила війні зупинитися у 2022 році й яка зберігає цей свій далеко не мирний настрій», – заявив представник Кремля.

Варто нагадати, що навесні 2022 року Україна та Росія провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни. Зокрема, делегації зустрічалися в Білорусі та Туреччині. Наприкінці березня українська сторона представила в Стамбулі пропозиції щодо майбутньої системи гарантій безпеки та умов нейтрального статусу України.

Однак сторони не досягли остаточної домовленості. Переговорний процес фактично припинився після виходу російських військ із півночі України та оприлюднення свідчень про масові вбивства цивільних у Бучі й інших населених пунктах Київщини.

Звинувачення на адресу Джонсона щодо зриву домовленостей неодноразово лунали з боку російської влади. Водночас сам факт існування готової до підписання мирної угоди, яку нібито зірвав британський політик, не підтверджений.

Варто нагадати, що речник Кремля Дмитро Пєсков також відреагував на пропозицію колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона розмістити європейські військові контингенти на заході України. Російський посадовець заявив, що присутність будь-яких іноземних військових на українській території є неприйнятною для Москви