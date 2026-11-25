Бронзова фігура була встановлена на одному з бастіонів замку «Паланок», але згодом була замінена на тризуб

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту на Закарпаття закликав повернути фігуру міфічного птаха турула на замок «Паланок» у Мукачеві. У 2022 році бронзову скульптуру демонтували, а на її місці встановили український тризуб. Про це Мадяр заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Береговому, повідомляє «Главком».

Угорський прем’єр назвав турула важливим символом і висловив сподівання, що він знову посяде місце на замку, яке, за його словами, займав упродовж століть.

«Це не коштує багато грошей, але є великим жестом», – сказав Мадяр.

Що таке турул

Турул – міфічний хижий птах, якого зазвичай зображують схожим на сокола або орла. Він є одним із національних символів Угорщини та пов’язаний із давніми угорськими легендами про походження народу.

У середньовічних угорських хроніках турул асоціюється з династією Арпадів, яка правила Угорщиною кілька століть. За однією з легенд, птах з’явився уві сні матері засновника династії, а згодом привів угорські племена через Карпати до нової батьківщини. У деяких переказах цей перехід пов’язують із територією сучасного Закарпаття, зокрема Верецьким перевалом. Водночас історики не мають археологічних підтверджень такої версії.

Інша легенда пов’язує турула з угорським князем Ференцом Ракоці та повстанням куруців на початку XVIII століття. За переказами, птах приніс князю шаблю, тому його часто зображують із мечем у пазурах або дзьобі.

У XIX–XX століттях турул став також символом військової потуги Угорщини. Через це в сусідніх країнах його іноді сприймають як знак угорського ревізіонізму – прагнення переглянути кордони, встановлені після Першої світової війни.

Чому турула демонтували із замку в Мукачеві

Бронзову фігуру встановили на одному з бастіонів замку «Паланок» 12 березня 2008 року. Скульптура важила близько 850 кг, мала два метри заввишки та розмах крил чотири метри.

У жовтні 2022 року Мукачівська міська рада ухвалила рішення демонтувати турула та встановити на його місці малий Державний Герб України – тризуб. Це відбулося на тлі напружених відносин між Києвом і тодішнім урядом Віктора Орбана, зокрема через позицію Будапешта щодо санкцій проти Росії та європейської інтеграції України.

Рішення викликало реакцію угорської влади. Тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України. Будапешт також запровадив заборону на в’їзд для народного депутата Віктора Балоги, батька тодішнього мукачівського міського голови Андрія Балоги.

Нині Мадяр знову порушив питання повернення скульптури. Водночас рішення про демонтаж турула та встановлення тризуба ухвалювали на місцевому рівні. Станом на 25 листопада офіційних кроків щодо повернення угорського символу не оголошували.

Отже, для угорців турул є частиною національної історичної традиції, однак у контексті Закарпаття питання його присутності на українському замку має не лише культурне, а й політичне значення.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели переговори тет-а-тет в Ужгороді. Це перший був візит очільника угорського уряду до України з 2015 року.