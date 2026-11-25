Польща запропонувала союзникам по НАТО розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. Ініціатива пролунала після того, як минулого тижня на польській території впали три російські ракети. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень, пише «Главком».

За даними видання, Варшава порушила це питання під час зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі в понеділок, 23 листопада. Деякі держави підтримали пропозицію, однак обговорення мало попередній характер і жодного рішення не ухвалили.

Ініціатива є суперечливою, оскільки передбачає поширення оборонних дій НАТО на територію України. Такий крок потенційно може втягнути союзників у безпосереднє військове протистояння з Росією.

Для реалізації пропозиції Україні, ймовірно, доведеться завчасно попереджати Альянс про ракетні загрози та надавати доступ до свого повітряного простору. Крім того, рішення потребуватиме одностайної підтримки всіх членів НАТО та координації з боку головнокомандувача об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. За словами співрозмовників Bloomberg, наразі такої одностайності немає.

Після зустрічі в Брюсселі НАТО оголосило про направлення до Польщі літака системи повітряного раннього попередження та управління AWACS. Він стежитиме за східним регіоном країни. Альянс також розглядає можливість залучення додаткових засобів спостереження та оборони.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дискусія про перехоплення російських ракет ще до їхнього входження в повітряний простір НАТО триває вже давно. Водночас, за його словами, одна країна не здатна самостійно реалізувати таку ініціативу.

«Я бачу більшу готовність союзників обговорювати це питання, але поки немає рішучості діяти», – сказав міністр в ефірі радіостанції RMF FM.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також висловився на підтримку такої можливості. В інтерв’ю польському громадському радіо він заявив, що ракета або безпілотник, які наближаються до повітряного простору країни, уже становлять для неї пряму загрозу.

«Я вважаю, що збиття ракети над Україною на прохання України відповідало б визначенню самооборони», – наголосив Сікорський.

Водночас у НАТО поки не погодилися на розширення операцій із перехоплення російських ракет на українську територію. Такий крок може означати перетин межі, яку Альянс досі намагався не переходити, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією.

Варто нагадати, що Росія відкинула звинувачення Польщі у порушенні її повітряного простору трьома крилатими ракетами Х-101, які впали на польській території 20 листопада. Російський посол у Варшаві Георгій Міхно назвав претензії безпідставними та заявив, що польська сторона не надала доказів причетності Москви до інциденту.