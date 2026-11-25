Україна наблизилася до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Верховна Рада підтримала приєднання держави до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет трибуналу. За відповідне рішення проголосували 293 народні депутати. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Главком».

За його словами, рішення парламенту є важливим кроком на шляху до притягнення російського політичного та військового керівництва до відповідальності за розв’язання війни проти України.

«Україна буде не спостерігачем, а проактивним учасником», – наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що Спеціальний трибунал уже має визначене місце в Гаазі, юридичну основу та 39 учасників – від Ісландії до Австралії. Щоб орган розпочав практичну роботу наступного року, необхідно щонайменше 16 ратифікацій.

Міністр пояснив, що трибунал має заповнити прогалину в міжнародному кримінальному праві – забезпечити покарання за злочин агресії. За його словами, це буде перший після Нюрнберзького та Токійського трибуналів орган, покликаний притягнути до відповідальності за цей злочин військово-політичне керівництво держави-агресора.

Сибіга наголосив, що до відповідальності мають бути притягнуті не лише безпосередні виконавці злочинів, а й найвище керівництво Росії. Серед тих, хто, за його словами, має постати перед трибуналом, міністр назвав Володимира Путіна, Сергія Шойгу, Валерія Герасимова, Олександра Бортнікова, Віктора Золотова, Дмитра Медведєва та Миколу Патрушева.

Керівний комітет відповідатиме за практичну організацію роботи трибуналу: затвердження суддів і прокурора, правил судового процесу, бюджету та інших процедур. Саме його створення має перевести трибунал із підготовчого етапу до повноцінної роботи.

Сибіга наголосив, що Україна працюватиме над практичним запуском трибуналу вже наступного року. Він також подякував Силам оборони, зазначивши, що саме завдяки українським військовим стало можливим наближення справедливості.

Варто нагадати, що Україна готується до повноцінного запуску Спеціального трибуналу наступного року. Для нього вже визначили місце та приміщення в Гаазі, а нині опрацьовують питання бюджету.