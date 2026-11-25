Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення через російський обстріл
Компанія «Енергоатом» наголосила, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС посилюють ризики ядерної аварії
Вранці 25 листопада окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє живлення внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЕК «Енергоатом».
«25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції «Феросплавна», відключилася лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1». Наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів», – йдеться у повідомленні.
Компанія наголосила, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії. «Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», – додається у повідомленні.
Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про серію дронових атак поблизу Запорізької АЕС, які пошкодили трансформатори, важливі для постачання електроенергії.
До слова, нове розслідування Greenpeace Україна, проведене спільно з лондонською компанією McKenzie Intelligence Services (MIS), викрило російську дезінформаційну кампанію, в межах якої стверджується, що українські артилерійські удари та атаки безпілотників завдали серйозних пошкоджень критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує електропостачання ЗАЕС.
Коментарі — 0