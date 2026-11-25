Вранці 25 листопада окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє живлення внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЕК «Енергоатом».

«25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції «Феросплавна», відключилася лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1». Наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії. «Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», – додається у повідомленні.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про серію дронових атак поблизу Запорізької АЕС, які пошкодили трансформатори, важливі для постачання електроенергії.

До слова, нове розслідування Greenpeace Україна, проведене спільно з лондонською компанією McKenzie Intelligence Services (MIS), викрило російську дезінформаційну кампанію, в межах якої стверджується, що українські артилерійські удари та атаки безпілотників завдали серйозних пошкоджень критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує електропостачання ЗАЕС.