Водночас Лукашенко не навів доказів своїх звинувачень на адресу Порошенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Петро Порошенко несе більшу відповідальність за війну, ніж Володимир Зеленський. За його словами, нинішній президент України лише успадкував ситуацію, яка склалася до його приходу до влади. Про це Лукашенко сказав під час інтерв'ю виданню Le Point, пише «Главком».

«Якщо чесно, Порошенко винен більше, ніж Зеленський. Зеленський успадкував ситуацію. Порошенко не діяв так, як було домовлено в Мінську», – заявив Лукашенко.

Він також поставив питання про те, хто на кого напав, і зазначив, що сторони не змогли запобігти розвитку подій.

«Оскільки вони не змогли цьому запобігти, вони дозволили цьому статися», – сказав білоруський лідер.

Лукашенко не уточнив, які саме дії Порошенка має на увазі, однак пов’язав його відповідальність із невиконанням домовленостей, досягнутих у Мінську. Він фактично представив Зеленського як політика, якому довелося мати справу з уже сформованою ситуацією.

Заяви білоруського лідера пролунали на тлі обговорення причин російсько-української війни. Водночас Лукашенко не навів доказів своїх звинувачень на адресу Порошенка.

У своїй оцінці він також не згадав відповідальність Росії за початок збройної агресії проти України.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав, що частина територій сучасної Росії в минулому належала монголам і татарам. За його словами, якщо керуватися історичними претензіями на землі, Москві довелося б повернути ці території Монголії.