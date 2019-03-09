До +17: синоптики розповіли про прогноз погоди на суботу



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У Києві стовпчик термометра покаже максимум 12 градусів тепла вдень

В Україні у суботу, 9 березня, буде «плюсова» температура, місцями пройде дощ. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«9 березня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях, вночі на півночі Лівобережжя, а вдень у південних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/сек», - зазначають синоптики.

Температура вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень 9-14 градусів, на крайньому півдні країни до 17 градусів; на високогір'ї Карпат протягом доби близько нуля.

У столиці України в суботу стовпчик термометра покаже максимум 12 градусів тепла вдень і 5 - вночі. Опадів не очікується.

Як повідомлялося, наступного тижня в Україну прийде похолодання.