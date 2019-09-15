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    Події в Україні

    До +25 та без опадів: прогноз погоди в Україні на неділю

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    До +25 та без опадів: прогноз погоди в Україні на неділю

    У Києві сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +18...+20 градусів

    В Україні у неділю, 15 вересня, очікується тепла осіння погода, без опадів. Температура повітря місцями підніметься до +25 градусів вдень.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Так, на півночі країни температура повітря вдень +17...+20 градусів, а вночі похолодає до +7...+9. У південних областях буде тепліше всього - там вдень очікується від 21 до 25 градусів тепла, а вночі від +10 до +15.

    На заході України вдень синоптики прогнозують +18...+22 градуси вище нуля, вночі стовпчик термометра опуститься до +6. Аналогічна погода очікується на сході. У центральній частині країни температура збережеться на рівні +19...+22 градусів, а вночі +7...+11 градусів. 

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    У Києві сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +18...+20 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до +9...+11. 

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