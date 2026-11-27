Зеленський зазначив, що серед уражених об'єктів були російські нафтові підприємства та заводи вибухівки

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів Сил оборони України по російських об'єктах протягом тижня. За його словами, українські військові уразили цілі в 11 регіонах РФ, а також в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський зазначив, що серед уражених об'єктів були російські нафтові підприємства, виробництва, задіяні у виготовленні вибухівки, військові аеродроми та літаки. Президент подякував Силам оборони за результати ударів і наголосив, що Україна відповідає на російські атаки.

«Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні», – заявив він.

За словами президента, протягом тижня українські сили досягли результатів у Самарській, Нижньогородській, Краснодарській, Ростовській, Волгоградській, Ставропольській, Брянській, Пермській і Тульській областях, а також у Башкортостані й Татарстані.

Зеленський назвав українські далекобійні удари «кінетичними санкціями» проти Росії та подякував усім складовим Сил оборони й безпеки, які їх здійснюють.

«Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир», – наголосив президент.

Варто нагадати, що російські нафтопереробні заводи скоротили обсяги переробки нафти до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття. Нині підприємства переробляють лише 2,6-2,7 млн барелів на добу – приблизно вдвічі менше, ніж місяць тому.