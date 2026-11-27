Зеленський заявив про успішні удари ЗСУ по об'єктах у 11 регіонах Росії та показав наслідки
Серед уражених цілей – нафтові об'єкти, підприємства з виробництва вибухівки, військові аеродроми та літаки
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів Сил оборони України по російських об'єктах протягом тижня. За його словами, українські військові уразили цілі в 11 регіонах РФ, а також в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.
Зеленський зазначив, що серед уражених об'єктів були російські нафтові підприємства, виробництва, задіяні у виготовленні вибухівки, військові аеродроми та літаки. Президент подякував Силам оборони за результати ударів і наголосив, що Україна відповідає на російські атаки.
«Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні», – заявив він.
За словами президента, протягом тижня українські сили досягли результатів у Самарській, Нижньогородській, Краснодарській, Ростовській, Волгоградській, Ставропольській, Брянській, Пермській і Тульській областях, а також у Башкортостані й Татарстані.
Зеленський назвав українські далекобійні удари «кінетичними санкціями» проти Росії та подякував усім складовим Сил оборони й безпеки, які їх здійснюють.
«Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир», – наголосив президент.
Варто нагадати, що російські нафтопереробні заводи скоротили обсяги переробки нафти до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття. Нині підприємства переробляють лише 2,6-2,7 млн барелів на добу – приблизно вдвічі менше, ніж місяць тому.
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