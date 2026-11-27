За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого об'єкта ще можуть перебувати люди

Російські війська завдали удару по одному з підприємств у Ніжині Чернігівської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, пише «Главком».

За його словами, постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

«Сьогодні внаслідок ворожої атаки по одному з підприємств міста загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу», – написав Кодола.

Міський голова додав, що, за попередньою інформацією, під завалами зруйнованого об'єкта ще можуть перебувати люди. На місці працюють відповідні служби.

Варто нагадати, що унаслідок російських атак, що тривали протягом доби 25 листопада та вранці 26 листопада, у громадах Чернігівщини є постраждалі.