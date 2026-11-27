Бійці підрозділу SxLüd 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» спільно з батальйоном Signum 59-ї окремої штурмової бригади знищили підземну нафтобазу російських військ на окупованій Луганщині. Операція отримала назву «Пекло-3». Про це повідомили в 1-му корпусі НГУ «Азов», пише «Главком».

За даними військових, окупанти зберігали пальне у підземних ємностях, звідки його надалі розподіляли між підрозділами. Українські захисники знищили не лише саму нафтобазу, а й інфраструктуру, яка забезпечувала її роботу.

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У корпусі зазначили, що російські військові намагалися захистити об'єкт від ураження за допомогою маскування, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Пальне доставляли потягом до бази, облаштованої в лісовій місцевості, а звідти автомобілями розвозили по військових підрозділах.

Знищення підземної нафтобази стало третім етапом операції «Пекло». У липні та серпні українські військові вже завдавали ударів по об'єктах зберігання та постачання пального на окупованій території Донецької області.

Військові наголосили, що знищення таких об'єктів ускладнює забезпечення російських військ пальним і порушує їхню логістику.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів Сил оборони України по російських об'єктах протягом тижня. За його словами, українські військові уразили цілі в 11 регіонах РФ, а також в акваторії Чорного моря.