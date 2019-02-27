  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    До України хотіли ввезти 16 тисяч набоїв у сумці

    • Розсилка
    Набої знайшли в автомобілі - До України хотіли ввезти 16 тисяч набоїв у сумці
    Набої знайшли в автомобілі

    Сума оцінки вилученого товару сягнула майже 44 тисячі гривень

    Прикордонники відділу «Римачі» Луцького прикордонного загону сьогодні вранці, 27 лютого, виявили на кордоні з Польщею небезпечний вантаж - 16 тисяч набоїв. Про це повідомляє прес-службу Державної прикордонної служби України.

    Читайте також

    Як зазначається, під час огляду автомобіля Opel, що прямував в Україну, прикордонники спільно з представниками митниці за допомогою технічних засобів прикордонного контролю знайшли у сумці для особистих речей 16 тисяч набоїв калібру 4 мм до пристрою під патрон Flobert.

    На громадянина України, який перевозив небезпечний вантаж, складено протокол про порушення митних правил.

    Сума оцінки вилученого товару сягнула майже 44 тисячі гривень.

    Раніше повідомлялося, що ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника.

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба зброя кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ