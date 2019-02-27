До України хотіли ввезти 16 тисяч набоїв у сумці



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Набої знайшли в автомобілі

Сума оцінки вилученого товару сягнула майже 44 тисячі гривень

Прикордонники відділу «Римачі» Луцького прикордонного загону сьогодні вранці, 27 лютого, виявили на кордоні з Польщею небезпечний вантаж - 16 тисяч набоїв. Про це повідомляє прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, під час огляду автомобіля Opel, що прямував в Україну, прикордонники спільно з представниками митниці за допомогою технічних засобів прикордонного контролю знайшли у сумці для особистих речей 16 тисяч набоїв калібру 4 мм до пристрою під патрон Flobert.

На громадянина України, який перевозив небезпечний вантаж, складено протокол про порушення митних правил.

Сума оцінки вилученого товару сягнула майже 44 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника.