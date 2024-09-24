Нічні вибухи на Черкащині: спалахнули пожежі, є руйнування (фото)

У небі над регіоном знищено 20 БпЛА противника

Уночі та вранці російські загарбники атакували Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей у Смілі повибивало вікна в кількох будинках, але минулося без постраждалих. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«З вечора до ранку ворог не давав спокою оборонцям нашого неба. Більшість атак вони успішно відбили», – заявив глава регіону.

Через падіння уламків дронів у Смілі повибивало вікна в кількох будинках фото: Ігор Табурець/Telegram

За попередніми даними, загалом у межах Черкаської області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника. Водночас сталося і кілька влучань по відкритій території в Черкасах. Минулося без потерпілих.

«Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані. Обстеження території триває», – зазначив Табурець.

Через падіння уламків дронів у Смілі повибивало вікна в кількох будинках фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, що на Черкащині сьогодні о 04:47 було чутно звуки вибухів.

До відома, пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

Крім того, в ніч на 24 вересня ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Уламками збитих цілей пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла залишилися 20 населених пунктів.