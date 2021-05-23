Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, важко поранено українського бійця
Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога
Протягом минулої доби, 22 травня, на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.
«Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – заявили у штабі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ.
Також із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок.
Станом на 7 годину ранку, 23 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.