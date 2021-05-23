Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, важко поранено українського бійця

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога

Протягом минулої доби, 22 травня, на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

«Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – заявили у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ.

Також із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок.

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.