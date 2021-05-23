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    Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, важко поранено українського бійця

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    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, важко поранено українського бійця
    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога

    Протягом минулої доби, 22 травня, на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

    В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

    Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

    «Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – заявили у штабі.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ.

    Також із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок.

    Станом на 7 годину ранку, 23 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, важко поранено українського бійця