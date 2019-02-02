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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: російські окупанти гатили з мінометів та гранатометів

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: російські окупанти гатили з мінометів та гранатометів

    За даними розвідки, 1 лютого, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення

    1 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

    • з мінометів калібру 82 мм., великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Павлопіль;
    • з великокаліберних кулеметів – в районі селища Красногорівка

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    .У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;
    • з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Кримське.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

    За даними розвідки, 1 лютого, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення.

    «Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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