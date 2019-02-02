Доба на Донбасі: російські окупанти гатили з мінометів та гранатометів
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Розсилка
За даними розвідки, 1 лютого, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення
1 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
- з мінометів калібру 82 мм., великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Павлопіль;
- з великокаліберних кулеметів – в районі селища Красногорівка
.У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;
- з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Кримське.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 1 лютого, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення.
«Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.